Dat boeren en sympathisanten uit protest de Nederlandse vlag ondersteboven ophangen, verandert het straatbeeld en geeft gemeenten kopzorgen. Sommige gemeenten halen de vlaggen resoluut weg, terwijl andere niet tegen de grote boerenaanhang onder de eigen inwoners willen ingaan. NU.nl deed een rondgang langs verschillende (boeren)gemeenten.

De omgekeerde Nederlandse vlag is het symbool geworden van de boerenprotesten tegen het stikstofbeleid. Vroeger werd de vlag ondersteboven gehangen op schepen die in nood waren. Volgens de boeren is Nederland nu in nood.

De vlaggen worden overal ondersteboven opgehangen. Aan lantaarnpalen, bij gemeentehuizen en langs de wegen. De provincie Zuid-Holland heeft besloten vanaf volgende week de vlaggen die tot gevaarlijke situaties kunnen leiden weg te halen. In Almelo zorgde een muurschildering van een omgekeerde vlag bij het stadhuis voor consternatie. De gemeente is boos en wil dat de tekening maandag verdwenen is.

Op verschillende plekken probeerden gemeenten en instanties vlaggen en symbolen te verwijderen, maar stuitten ze op veel verzet. Zo werden dreigementen geuit, liepen protesten uit de hand en hingen burgers de vlaggen in sommige gevallen weer op. De ingenomen vlaggen worden uiteindelijk vernietigd.

Aan de andere kant ontvangen gemeenten ook steeds meer klachten van burgers die klaar zijn met de omgekeerde vlaggen. Zij vinden die intimiderend en sommigen halen daarom zelf de vlaggen weg, wat dan weer tot ruzies leidt.

Volg dit onderwerp Volgen Boerenprotesten

77 Waarom de protesterende boeren de vlag op z'n kop houden

Vlaggen alleen weghalen bij gevaarlijke situaties

Rijkswaterstaat heeft een duidelijk standpunt. De rijksdienst haalt de vlaggen op en langs de rijkswegen alleen weg als die "de verkeersveiligheid in de weg zitten". De rest blijft hangen. "Als vlaggen of spandoeken netjes opgehangen zijn, dan is het niet onze prioriteit om die te verwijderen", zegt een woordvoerder tegen NU.nl.

Veel gemeenten volgen die lijn. Ze hebben niet echt beleid gemaakt, maar kiezen er wel voor om vlaggen weg te halen als ze gevaarlijk worden voor bijvoorbeeld het verkeer. "We zullen dan zeker ingrijpen", zegt een woordvoerder van de gemeente Heerenveen. "Demonstreren met de vlag mag, zolang dit op een veilige manier gebeurt." Ook Leeuwarden heeft zo'n beleid.

De gemeente Apeldoorn ziet vooral in de omliggende dorpen veel vlaggen. "We zien dat sommige inwoners ze alweer zelf weghalen. De een hangt de vlag op, de ander haalt hem weer weg." Apeldoorn laat nog veel hangen, maar gaat sommige vlaggen binnenkort wel verwijderen. "Het gaat dan om plekken waar mensen onbewust onderdeel worden van deze actie van boeren. Denk aan uitgaansgebieden en winkelcentra."

Rijkswaterstaat haalt de vlaggen alleen weg als ze tot een gevaarlijke verkeerssituatie kunnen leiden. Rijkswaterstaat haalt de vlaggen alleen weg als ze tot een gevaarlijke verkeerssituatie kunnen leiden. Foto: ANP

Gemeenten beginnen met verwijderen, maar stuiten op verzet

Veel gemeenten handelen net als Apeldoorn. Ze zien de vlaggen wel, maar halen die niet weg - tenzij het écht niet anders kan. Ook in de gemeente Krimpen aan den IJssel en in het nabijgelegen Krimpenerwaard is dat het geval. "Alleen bij het gemeentekantoor halen we de vlaggen weg. Dat is geen plek voor protest", zegt een zegspersoon van gemeente Krimpenerwaard. "We verwijderen de vlaggen niet, maar krijgen wel klachten van inwoners die de vlaggen als kwetsend of storend ervaren. Sommige inwoners verwijderen daarom de vlaggen zelf."

Sommige gemeenten zorgen zelf voor grote verwijderacties. Enschede kneep nog een oogje dicht, maar vanaf 1 augustus gaat de gemeente alle vlaggen verwijderen. Dat gold al voor de Overijsselse gemeenten Hengelo en Losser.

Het verwijderen van de vlaggen door gemeentelijke instanties gaat niet overal goed. In het Veluwse Oldebroek werd een medewerker aangevallen toen hij bezig was de omgekeerde vlaggen te verwijderen in het dorp Wezep. Een man in een vrachtwagen stal de autosleutels van de medewerker en ging ervandoor. Daarbij reed hij bijna de gemeentemedewerker omver.

Omgekeerde vlaggen op privéterrein mogen sowieso blijven hangen. Omgekeerde vlaggen op privéterrein mogen sowieso blijven hangen. Foto: ANP

'Verzoeken de agrariërs met klem ze weg te halen'

Toch gaan enkele gemeenten door met het verwijderen van de vlaggen. Zoals in Alphen aan den Rijn, waar de Nederlandse driekleur op veel plekken ondersteboven hangt. "Wij keuren het gebruik van de nationale vlag op deze manier af", zegt een gemeentewoordvoerder. "Wij krijgen signalen dat burgers aanstoot nemen aan de vlaggen en verzoeken de agrariërs met klem om deze vlaggen weg te halen."

Ook Waddinxveen, de buurgemeente van Alphen, haalt de vlaggen weg. "Zonder schriftelijke toestemming mag je niet zomaar vlaggen ophangen aan gemeentelijk eigendom", legt een woordvoerder uit.

De vlaggen die ondersteboven hangen, veranderen het straatbeeld. De vlaggen die ondersteboven hangen, veranderen het straatbeeld. Foto: ANP

Vlaggen en boerenzakdoeken blijven hangen

Het feit blijft dat het merendeel van de gemeenten voorlopig niets met de vlaggen doet. Deels omdat er geen gevaar is, maar ook omdat de boerenaanhang op sommige plekken groot is.

Zo laten Barneveld en Deurne weten dat ze veel vlaggen zien hangen, maar er niets aan doen. "We laten ze tot nu toe hangen en hebben ook geen klachten gehad", zegt een woordvoerder van de gemeente Barneveld. "We staan in nauw contact met de mensen die de vlaggen ophangen."

De woordvoerder van de gemeente Deurne ziet nog een ander symbool dan de omgekeerde vlag: "We zien ook rode boerenzakdoeken aan auto's en brievenbussen. We halen ze niet weg en hebben geen klachten van inwoners ontvangen."

Eemnes en Lochem willen dat de boeren de vlaggen zelf weghalen, maar dat gebeurt niet. De gemeenten hebben daarom voorlopig besloten de vlaggen te laten wapperen. Uit een door RTV Oost gemaakte kaart van de provincie Overijssel blijkt dat meer dan de helft van de gemeenten de vlaggen laat hangen.

Voorlopig dan. Want er lijken op sommige plekken steeds meer vlaggen bij te komen. Er is ook geen wet die omgekeerde vlaggen verbiedt. Ook kan de politie moeilijk boetes uitschrijven.

De gemeenten worstelen ermee, net als de burgers. En daardoor blijven de vlaggen op veel plaatsen voorlopig hangen.