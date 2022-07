GGD Groningen is begonnen aan een onderzoek naar mogelijke misstanden op een zorgboerderij in Holwierde. Een woordvoerder van de GGD heeft een bericht hierover van RTV Noord bevestigd. Het onderzoek is opgestart op verzoek van de gemeente Eemsdelta, waar Holwierde onder valt.

De gemeente zou diverse signalen van mogelijke misstanden hebben ontvangen en heeft daarom besloten tot het onderzoek.

Medewerkers van zorgboerderij Oldenbosch hebben zich ook bij RTV Noord gemeld met verhalen over mogelijke misstanden. Zij doen hun verhaal bij de regionale omroep anoniem. De boerderij bestaat uit twee locaties: een woongroep voor jongeren die om diverse redenen niet meer thuis kunnen wonen en een locatie waar ouderen met dementie wonen.

De problemen zouden zich vooral voordoen op die tweede locatie. Medewerkers zeggen tegen RTV Noord zich seksueel geïntimideerd te voelen door een van de twee eigenaren van Oldenbosch. Deze man zou niet alleen tegen medewerkers seksueel ongepaste opmerkingen maken, maar ook tegen cliënten. Zij spreken van een angstcultuur.

Kerstpakket met een dildo

Een vrouwelijke medewerker zou als kerstcadeau afgelopen jaar een doos met een dildo en andere seksartikelen hebben ontvangen.

Ook claimen de medewerkers dat Oldenbosch gesjoemeld zou hebben met zorgbonussen. De boerderij zou in 2020 ruim 14.000 euro hebben ontvangen om als coronabonus aan het zorgpersoneel te geven. De medewerkers zeggen deze bonus niet te hebben ontvangen.

De eigenaar ontkent de beschuldigingen. De boerderij sluit over een paar weken overigens de deuren. Dit besluit zou losstaan van de incidenten.