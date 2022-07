Een huis in Barendrecht is in de nacht van maandag op dinsdag beschoten. Maandagavond was er vermoedelijk ook een explosie bij de woning aan de Avenue Carré.

Volgens Rijnmond was het de veertiende keer deze maand dat woningen in en om Rotterdam zijn beschoten. Of er een verband tussen de incidenten bestaat, wordt nog onderzocht, zegt een politiewoordvoerder tegen NU.nl

Er zijn geen gewonden gevallen. Of de bewoners op het moment van de vermoedelijke explosie en de beschieting thuis waren, kon de woordvoerder niet zeggen.

De aanleiding voor de knallen bij het huis is niet bekend. "Dat maakt allemaal deel uit van het onderzoek", aldus de politie.

Het Openbaar Ministerie (OM) vermoedt dat de incidenten van de afgelopen weken voortkomen uit een conflict in het criminele drugsmilieu. Dit heeft gevolgen in verschillende gemeenten in Nederland, waaronder mogelijk Rotterdam en Oss.