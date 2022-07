Vijf maatschappelijke organisaties roepen dinsdag in een brandbrief premier Mark Rutte op om de regie te nemen bij het oplossen van de crisis in de asielopvang: "Nederland laat toe dat kwetsbare mensen en kinderen in mensonterende omstandigheden moeten verblijven."

Dat schrijven UNICEF Nederland, UNHCR Nederland, de Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde, het Nederlandse Rode Kruis en VluchtelingenWerk in de brief. "Ons land laat toe dat gevluchte kinderen nog meer beschadigd raken."

De situatie in het overvolle aanmeldcentrum in Ter Apel is uitgegroeid tot het symbool voor de crisis in de asielopvang, maar is niet het enige probleem, aldus de organisaties.

Door de vele overplaatsingen en een achterlopende registratie in gemeenten, is bijvoorbeeld onbekend hoeveel kinderen momenteel in de crisisnoodopvang verblijven. Het gevolg is dat kinderen, anders dan het kabinet heeft beloofd, geen voorrang krijgen bij de doorstroom naar geschikte opvangplekken. "Ondertussen wijst iedereen naar elkaar. Niemand pakt de eindverantwoordelijkheid."

'Verbeter registratie, informatie en procedure'

De organisaties pleiten ervoor dat het kabinet met spoed de voorgenomen wetgeving invoert die het mogelijk maakt gemeentes te verplichten opvanglocaties beschikbaar te stellen.

Ook willen ze dat kinderen en kwetsbare mensen onmiddellijk voorrang krijgen en overgeplaatst worden naar "een geschikte omgeving waar ze de hele procedure kunnen verblijven". Registratieprocessen en de informatievoorziening moeten verbeteren en er moeten structurele oplossingen komen, schrijven de organisaties aan de premier.

