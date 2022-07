Meerdere vrouwen van de Amsterdamse studentenvereniging A.S.C./A.V.S.V. voelen zich onveilig na seksistische speeches van vier mannelijke leden. Dat schrijven de vrouwen in een interne brief, die is ondertekend door 273 vrouwelijke corpsleden. De brief is in handen van NU.nl. De top van de vereniging laat onderzoek doen, waarna mogelijk sancties volgen voor de vier.

A.S.C./A.V.S.V. vierde zondag een meerdaags lustrumfeest op de NDSM-werf in Amsterdam. Vier vooraanstaande leden hielden daar toespraken, die volgens de vrouwen "ronduit beledigend, beschamend en treurig" van aard waren.

Een van de heren zou hebben gezegd dat "vrouwen niks meer zijn dan hoeren". Een ander zou hebben verkondigd dat "de heren de nekken van vrouwen zullen breken om hun lul erin te steken". Ook zou hij vrouwen "sperma-emmers" genoemd hebben. Van een van de toespraken gaat een filmpje rond op internet. Daarop is ook te horen hoe het publiek "hoer" scandeert.

In de brief staat dat meerdere vrouwen binnen A.S.C./A.V.S.V. zich niet meer veilig voelen. Ze besloten daarom niet naar de laatste dag van het feest te gaan. Dat zou ook gelden voor vrouwelijk personeel dat zondag in de bediening werkte.

De vrouwen schrijven onder meer "klaar te zijn met het seksisme" binnen de vereniging. "Wij horen de mannen al denken: het is maar een grap. Volgens ons is de grap voorbij."

Vereniging beraadt zich op sancties

Voorzitter Heleen Vos van de senaat van het corps is op de hoogte van de gebeurtenissen van zondag op de NDSM-werf. "Ik ervaar de vrouwonvriendelijke, discriminerende woorden van de sprekers en anderen in de zaal als schokkend en kwetsend", schrijft ze in een e-mail, die in handen is van NU.nl.

Vos laat weten dat de senaat een intern onderzoek heeft ingesteld naar alle sprekers. "Daaruit kunnen sancties volgen, inclusief schorsing of beëindiging van het lidmaatschap."

De speechende mannen zouden belangrijke functies bekleden binnen A.S.C./A.V.S.V. Zij hebben volgens de vrouwen in de brief aangetoond "niet geschikt te zijn om aan het hoofd van de vereniging te staan". Het liefst zien de vrouwen dat de mannen uit hun functie worden gezet.

Ook verschillende herendisputen binnen het corps hebben zich uitgesproken tegen de toespraken. Ook zeggen zij zich te schamen voor hun eigen gedrag. "We hielden onze mond en bleven zitten, waardoor het leek alsof we iets wat onacceptabel is, acceptabel vonden."

Corps kondigde vorig jaar een cultuuromslag aan

Het is de tweede keer in korte tijd dat de Amsterdamse studentenvereniging in opspraak raakt. Vorig jaar maakte A.S.C./A.V.S.V. een reeks maatregelen aan die voor een cultuuromslag binnen de vereniging moesten zorgen. Aanleiding was een reeks incidenten die hadden plaatsgevonden tijdens de ontgroening.

Vanwege de misstanden was ook besloten om de bestuursleden van de vereniging al hun bestuursbeurzen voor het huidige collegejaar af te nemen. De beurzen, ter waarde van ongeveer 15.000 euro, zijn bedoeld om studenten die een vereniging besturen te compenseren voor eventuele studievertraging.

Ook schafte het bestuur de dispuutsontgroeningen af. Daarnaast werden de betrokkenen geschorst. Het bestuur beloofde een grondig onderzoek naar de misstanden. In de tussentijd werd de sociëteit gesloten, behalve voor eerstejaars.