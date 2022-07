Tientallen mensen hebben maandag een vaccin tegen apenpokken gekregen, meldt een woordvoerder van GGD Amsterdam aan NU.nl. Het was de eerste dag dat mensen uit de hoogrisicogroep een prik konden krijgen.

De GGD Amsterdam en GGD Haaglanden zijn maandag begonnen met het vaccineren tegen apenpokken. Beide GGD's hadden maandag zo'n vijftig mannen opgeroepen. In Amsterdam zijn 27 mensen de prik gaan halen. Hoeveel mensen in regio Haaglanden op de eerste dag zijn geprikt, is niet bekend.

Je kunt alleen een inenting krijgen als je een uitnodiging hebt gehad. In totaal zullen 32.000 mannen die seks hebben met mannen (zogeheten MSM) en trans personen een uitnodiging krijgen. Iedereen kan de ziekte krijgen (het is dus zeker geen 'homoziekte'), maar het virus gaat tot nu toe vooral in deze groepen rond. Het is vooralsnog niet nodig om heel Nederland te vaccineren.

Het virus verspreidt zich via huid-op-huidcontact. Dat kan gebeuren via seks, maar ook op andere manieren. Mensen worden over het algemeen niet heel ziek van de apenpokken. Wie apenpokken heeft, kan last krijgen van koorts, hoofdpijn, spierpijn en algehele malaise. Na een paar dagen ontstaat een uitslag met blaasjes op de huid.

Er zijn tot en met maandag in totaal 818 Nederlanders positief getest op apenpokken. Het echte aantal besmettingen is waarschijnlijk groter.