Bewoners in een deel van Zeeland hebben weer water dankzij de vierjarige Sem uit Oost-Souburg. De jongen ontdekte vanuit zijn slaapkamer een breuk in de waterleiding. Monteurs hebben het lek vervolgens gedicht. Waterbedrijf Evides is "heel trots op Sem" en is "blij dat hij het probleem heeft ontdekt". De jongen is zelfs door de burgemeester in het zonnetje gezet.

Het probleem met de watervoorziening ontstond zondagavond laat. Bewoners van Vlissingen, Oost-Souburg, Koudekerke en Nieuwdorp kregen plotseling geen water meer uit de kraan.

Maandagochtend was het euvel nog niet verholpen. Monteurs van Evides konden de oorzaak niet achterhalen. Het waterbedrijf en veiligheidsregio Zeeland vroegen omwonenden mee te helpen bij het vinden van de lekkage. Ook werd er een NL-Alert verstuurd naar mensen in de omgeving.

De politie zette zelfs een helikopter in om vanuit de lucht mee te zoeken naar de waterleidingbreuk. Op een kleinere hoogte stond Sem in zijn slaapkamer. Hij zag hoe de normaal zo kabbelende beek achter zijn huis was veranderd in een snelstromende rivier. Daarna vielen alle puzzelstukjes op hun plek.

Dankzij de scherpe blik van de kleuter wisten monteurs van Evides het lek al gauw te vinden. Een waterleiding die onder het slootje loopt, bleek gebroken te zijn. Omdat de breuk op een lastig te bereiken plek zat, waren monteurs nog lang bezig het lek te dichten. Rond 16.00 uur hadden alle huishoudens weer water.

Tussen 17.00 en 20.00 uur houdt Evides de waterdruk extra in de gaten. Tijdens die drie uren gebruiken mensen altijd het meeste water op een dag. "Als we die piek hebben doorstaan, weten we zeker dat het verholpen is."