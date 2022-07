Het kano-ongeluk vorige week op het Veluwemeer bij Biddinghuizen was een eenzijdig ongeval waarbij geen andere partijen betrokken waren. Dat concludeert de politie maandag na onderzoek van de kano op sporen van schade.

Afgelopen donderdag kreeg de politie rond 15.00 uur een melding dat er een kind in het water lag, waarop de hulpdiensten massaal uitrukten. Het zevenjarige meisje werd snel aangetroffen op een boei, maar al snel werd duidelijk dat er meer mensen in het water waren beland.

Diezelfde dag werden de lichamen van haar moeder (32) en vader (42) aangetroffen. Vrijdagochtend werd het lichaam van een derde slachtoffer, een vijfjarig meisje, gevonden. Het zevenjarige meisje is de enige overlevende van het drama.

Het is nog niet bekend waardoor het Duitse gezin te water is geraakt. Aangenomen wordt dat het gezin één kano had gehuurd, die vervolgens door nog onbekende oorzaak omsloeg. De leden van het gezin droegen volgens een woordvoerder van de kustwacht geen reddingsvesten.