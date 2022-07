Jonathan C. is maandag tot 25 jaar cel veroordeeld voor het medeplegen van de moord op Rachid Kotar op het parkeerterrein van een sportschool in Amstelveen in 2019. Het Openbaar Ministerie (OM) had vorige maand dertig jaar cel tegen de 28-jarige C. geëist.

Medeverdachten Jurviën M. en Saifeddine M. werden vrijgesproken.

Tegen de 22-jarige Jurviën M., volgens het OM een van de twee schutters, had justitie vorige maand eveneens dertig jaar cel geëist. Het staat vast dat de 25-jarige Saifeddine M. een peilbaken heeft verwijderd van de auto van het slachtoffer, maar volgens de rechtbank "zijn er geen harde aanknopingspunten om te concluderen dat hij wist van het plan om Kotar te liquideren". Tegen hem was 22 jaar cel geëist.

De 39-jarige Kotar haalde op 12 december 2019 zijn zoon van zwemles in Amstelveen, toen hij bij het instappen van de auto van dichtbij werd doodgeschoten. C. is ook veroordeeld voor poging tot doodslag van de toen vijfjarige zoon van Kotar, die op dat moment op de achterbank zat.

Een van C.'s kogels vloog via de openstaande achterdeur naar binnen op de plek waar het kind zojuist was ingestapt. Die moest toezien hoe zijn vader werd neergeschoten en hoe er daarna met een wapen op het hoofd van zijn vader werd geslagen. Op beelden van de liquidatie is te zien dat de jongen over het lichaam van zijn overleden vader moest stappen om uit de auto te komen.

De rechtbank rekent het de dader "zeer aan" dat die besloot door te gaan met de liquidatie, terwijl Kotars zoon erbij was. "Daaruit blijkt de gewetenloosheid waarmee de feiten zijn gepleegd en de minachting voor het menselijk leven." De advocaat van C. heeft laten weten in hoger beroep te zullen gaan.

Het precieze motief van de moord is niet duidelijk geworden, maar het OM gaat ervan uit dat het om een afrekening in het criminele milieu gaat. Volgens Het Parool behoorde Kotar tot een groep die in conflict was met Ridouan T.