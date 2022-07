Buitenlandse studenten die aan de Universiteit van Amsterdam (UvA) willen studeren, maar op 15 augustus nog geen kamer hebben, zouden niet naar de universiteit moeten komen. Dat advies krijgen ze van de instelling, bevestigt de UvA na berichtgeving van Het Parool. De Vrije Universiteit (VU) en de Universiteit Utrecht hebben ongeveer dezelfde boodschap voor aanstaande internationale studenten.

De VU raadt buitenlandse studenten aan hun studie te heroverwegen als ze voor 1 augustus geen studentenkamer hebben gevonden, laat een woordvoerder weten.

De Universiteit Utrecht (UU) stuurt woensdag een mail aan de internationale studenten die zich hebben ingeschreven. "Daarin staat dat ze hun keuze voor Utrecht moeten heroverwegen als ze nu nog geen kamer hebben gevonden", zegt een woordvoerder van de UU.

"We benadrukken al langer dat huisvesten in Utrecht moeilijk is. Maar een mail met deze boodschap is nieuw", zegt de woordvoerder.

Aantal internationale studenten nam afgelopen jaar juist toe

Aan het begin van het vorige studiejaar hadden meer dan 26.000 studenten nog geen kamer gevonden, meldde kenniscentrum Kences. Daarom riep bijvoorbeeld de Universiteit Twente internationale studenten zonder kamer toen ook al op een studie elders te overwegen.

Het aantal internationale studenten aan Nederlandse hogescholen en universiteiten is het afgelopen studiejaar toegenomen met 12 procent, meldde de organisatie Nuffic eerder. In totaal stonden het voorbije studiejaar zo'n 115.000 studenten uit andere landen ingeschreven in het hoger onderwijs.

Het aantal nieuwe studentenwoningen blijft intussen achter bij de vraag, waardoor het tekort aan kamers fors zal toenemen. Buitenlandse studenten hebben vaak nog geen netwerk in ons land waarop ze kunnen terugvallen.