Door een leidingbreuk komt maandagochtend in een deel van Zeeland weinig of geen water uit de kraan. In Vlissingen, Oost-Souburg, Koudekerke en Nieuwdorp hebben ze last van de storing in de watervoorziening.

Rond 9.15 uur was de locatie van de breuk in de waterleiding gevonden, en wel in Oost-Souburg. Monteurs werken eraan.

De kwaliteit van het water is niet in het geding, stelt de veiligheidsregio. Die adviseert wel zuinig te zijn met drinkwater en niet te douchen als het niet nodig is.

De lekkage zit in een leiding van waterbedrijf Evides. Door de grote toestroom van klachten is hun storingsnummer overbelast, schrijft het waterbedrijf op Twitter.