Er trekt maandag een koufront over het land, dat minder warme lucht met zich meebrengt. In het westen valt vanochtend een bui, in het oosten kan het 's middags regenen, met kans op onweer.

In het oosten loopt de temperatuur nog op tot 29 graden, in het westen is het een graad of 21 tot 23. Vanavond en vannacht wisselen opklaringen en wolken elkaar af en koelt het af naar 15 graden.

Morgen waait er een noordwestenwind en is het 19 tot 23 graden. In de ochtend komen nog buien voor, 's middags is er meer ruimte voor de zon.

Ontvang een melding als het KNMI een weeralarm afgeeft. Volgen Meld je aan

Bekijk hier het volledige weerbericht op jouw locatie. Je vindt het weerbericht ook altijd bovenaan de voorpagina.