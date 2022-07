Het Internationaal Orgelimprovisatieconcours Haarlem heeft dit jaar voor het eerst sinds de oprichting in 1951 geen winnaar gekregen. De jury was van mening dat de finalisten niet vernieuwend, creatief en origineel genoeg waren en besloot geen prijs uit te reiken.

De orgelwedstrijd is onderdeel van het Internationaal Orgelfestival, dat om het jaar in Haarlem plaatsvindt. Na twee voorrondes bleven drie finalisten over. Zij moesten onder meer een orgelstuk improviseren bij geluidloze films van honderd jaar oud.

De jury besloot echter voor de 54e editie geen winnaar uit te roepen, wat nog niet eerder is gebeurd sinds in 1951 de eerste editie plaatsvond. Volgens de jury ontbrak het de organisten aan "nieuwe en experimentele improvisatietechnieken".

"Door de coronapandemie missen de organisten de routine van concerten, samenwerkingen en interactie met het publiek. Wij denken dat de optredens daardoor het hoge niveau ontbeerden waar Haarlem bekend om staat", aldus de jury in een verklaring.

De jury adviseert de organisatie om het prijzengeld te investeren in de ontwikkeling van jong orgeltalent. "Het publiek moet weer worden verrast met nieuwe en experimentele technieken en unieke improvisaties."

Het publiek wees wel een winnaar aan, waardoor de Nederlander Harmen Trimp de publieksprijs van 1.000 euro toebedeeld kreeg.