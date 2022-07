Komende week wordt het met temperaturen tussen de 15 en 25 graden een stuk koeler dan de tropische temperaturen van afgelopen week. Ook gaat het hier en daar regenen en soms onweren, voorspelt Weerplaza zondag.

De week begint maandag meteen met een weersverandering. In het midden en oosten van het land is er nog sprake van zomers warme lucht met temperaturen van 25 tot 29 graden. Maar in het westen van het land trekken mogelijk in de ochtend al wolken met een paar buien langs. Daar wordt het niet warmer dan 23 graden.

Tegen de middag is vooral in het midden en oosten van het land meer kans op een regenbui. Op de warmste plekken kan het zelfs gaan onweren.

Als de wolken en regenbuien weer weg zijn, krijgen we in het hele land te maken met een stuk minder warme lucht. Vooral in de avond zullen we dat merken. Halverwege de avond is het op veel plaatsen zo'n 20 graden. In de nacht naar dinsdag daalt de temperatuur naar 15 of 16 graden.

Volg dit onderwerp Volgen Wil jij elke dag het weerbericht ontvangen?

Vooral dinsdag en woensdag wat kouder

Normaal gesproken is de periode van 20 juli tot en met 20 augustus de heetste tijd van het jaar, ook wel de hondsdagen genoemd. Het hoort in deze fase overdag ongeveer 23 graden te zijn.

De kans daarop wordt kleiner door een noordelijke wind. Vooral op dinsdag en woensdag wordt het wat kouder. Op meer dan 23 graden kunnen we deze week niet rekenen. Woensdag wordt waarschijnlijk de minst warme dag van de week, maar die dag blijft het wel voor een groot deel droog.

Daarna zijn de koude dagen weer voorbij. Vanaf donderdag warmt de lucht geleidelijk op en is er hier en daar meer zon te zien. De kans op een bui is erg klein. Vrijdag en zaterdag stijgt de temperatuur in de middag naar 25 graden, in de kustprovincies wordt het 21 tot 24 graden.