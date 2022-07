De politie heeft zondagochtend een automobilist bekeurd die met 214 kilometer per uur over de A16 reed. Daarmee reed hij ruim twee keer zo hard als is toegestaan. De man is daarnaast zijn rijbewijs kwijt.

De politie hield de 22-jarige Rotterdammer staande ter hoogte van Prinsenbeek. Ze hadden eerder gemeten dat hij 114 kilometer per uur te hard ging. Sinds maart 2020 is de maximumsnelheid op Nederlandse snelwegen overdag (tussen 6.00 uur en 19.00 uur) 100 kilometer per uur.

De politie kon niet zeggen hoe hoog de boete was. Die wordt vastgesteld door de officier van justitie. "Maar als je 114 kilometer per uur te hard gaat, kun je er van uitgaan dat het een flinke boete wordt", aldus een politiewoordvoerder.

De A16 loopt vanaf Rotterdam via Breda naar de Belgische grens. Vanwege het vroege tijdstip was de snelweg relatief rustig op de snelweg.

Omdat hij korter dan vijf jaar zijn rijbewijs heeft, wordt de man gezien als beginnend bestuurder. Wanneer hij zijn rijbewijs terugkrijgt, is net als de hoogte van de boete aan de officier van justitie.

De Rotterdammer was niet de enige die zondag te hard reed. Volgens de politie Zeeland-West-Brabant kregen nog eens vier anderen voor het middaguur nog een boete wegens te hard rijden.