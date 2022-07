Een 59-jarige man is zaterdagavond opgepakt nadat hij een andere man met een bijl had verwond in het Limburgse Susteren. Het geweldsincident vond plaats bij een café in die plaats, bevestigt de politie na berichtgeving van De Limburger.

Het incident gebeurde rond 21.00 uur in de Marktstraat. De politie kwam af op een melding van een vechtpartij. "Toen we daar aankwamen, was er iemand met een kleine bijl. Hij is aangehouden", aldus een politiewoordvoerder.

Het 55-jarige slachtoffer is met onbekende verwondingen naar het ziekenhuis vervoerd. Volgens de politiewoordvoerder was hij op dat moment aanspreekbaar.

Volgens De Limburger was de aanleiding voor het incident een negenjarig jongetje dat belletje aan het trekken was in de straat. Een bewoner zou daar niet van gediend zijn geweest en zou het jongetje met een bijl hebben achtervolgd. Een bezoeker van het eetcafé wilde de man tegenhouden en werd toen aangevallen, schrijft het dagblad.

De politie kan de aanleiding van het voorval niet bevestigen. "Dat is het eerste wat daar werd gezegd, maar we moeten eerst precies uitzoeken wat er is gebeurd. Bijvoorbeeld door camerabeelden uit te kijken."