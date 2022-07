Zoals elk jaar begint komende week de periode waarin je vallende sterren kunt zien. Hoeveel je er ziet, verschilt per jaar - en dit keer wordt het een mager jaar. "De positie van de vallende sterren ten opzichte van de aarde is dit keer ongunstig", legt meteoroloog Rico Schröder van Weeronline uit aan NU.nl. Toch is er wel iets te zien, als je goed oplet.

Elk jaar passeren er in de zomervakantie een aantal meteorenzwermen (groepen vallende sterren) onze planeet. De bekendste zijn de zogeheten Perseïden in augustus. Maar voor die tijd kun je ook de Cygniden, de Aquariden en de Cassiopeïden zien. Als je oplet dus, en ook een beetje geluk hebt.

Komende week staan de Aquariden op de agenda, maar daarvan zal dit jaar niet meer dan één meteoor zichtbaar zijn. Om echt spektakel te zien, moeten de meteoren op 90 graden van de aarde voorbijrazen, dus recht boven ons.

"Dan zou je er bij helder weer achttien per uur kunnen zien. Maar de zwerm komt in de nacht van 29 juli bij ons op ongeveer 20 graden en daardoor is het erg ongunstig", zegt Schröder.

Meer om je bed voor uit te komen

Gelukkig is er waarschijnlijk meer te zien waar je je bed voor uit kunt komen. "Samen met andere zwermen en sporadische meteoren zijn er twaalf tot twintig meteoren per uur te zien. Maar de meeste zijn dus niet van de Aquariden."

Om die sterren komende week te (proberen te) zien, kun je het beste rond 3.00 uur naar het zuidoosten kijken.

Volgend weekend komen de Cassiopeïden, maar ook daarvoor is het geen topjaar. Reken op in totaal drie tot acht vallende Cassiopeïden, zegt Schröder. Daarnaast gaat het om maximaal twintig vallende sterren per uur in totaal. Het beste kun je daarvoor rond 3.00 uur naar het noordoosten kijken.

Ook tijdens de Perseïden in augustus pech

Tot slot volgt volgende maand de bekendste meteorenzwerm van de zomer, de Perseïden. "Die zijn helder, snel en laten nalichtende sporen na. Het hoogtepunt van de Perseïden is op zondag 14 augustus, maar dan is het ook volle maan. En die is dan ook een flinke stoorzender." Want hoe meer licht, hoe minder goed je een (vallende) ster ziet.

Ook hierbij helpt de stand van de sterren ten opzichte van de aarde niet mee. "Bij een gunstige stand, dus recht boven ons hoofd, zouden er 85 per uur te zien moeten zijn. Maar het hoogtepunt is in de ochtend om 7.30 uur, dan is het al licht." Een paar uren ervoor, als het bij ons nog donker is, zijn er waarschijnlijk tien tot achttien meteoren zichtbaar.

Wil je toch een poging wagen om die te zien, dan kun je op 13 augustus het beste rond 4.45 uur naar het oosten tot noordoosten kijken. "Vrij hoog aan de hemel zijn dan ieder uur naar schatting tien tot achttien vallende sterren te zien."

Ook de dagen ervoor en erna zijn de meteoren van de Perseïden zichtbaar. Het zijn er dan iets minder, maar daar staat tegenover dat de maan iets minder fel is.