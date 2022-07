Vier mensen hebben zaterdag een omgekeerde Nederlandse vlag bij het Torentje op het Binnenhof in Den Haag gehangen. Toen de politie kwam is er proces-verbaal opgemaakt.

Verbetering: In een eerdere versie van dit artikel stond de politie boetes had uitgeschreven naar aanleiding van de actie. Dat bleek niet te kloppen en werd later gecorrigeerd door de politie, waarna we ons artikel hebben aangepast.

Twee mensen zwommen via de Hofvijver naar het gebouw waarin de werkkamer van minister-president Mark Rutte zich bevindt. Ze maakten de vlag vast aan twee palen.

Volgens de politie heeft het duo zelf de vlag uiteindelijk weer weggehaald. Op basis waarvan het proces-verbaal precies is opgemaakt, kon de woordvoerder niet zeggen. De politie bekijkt nog of er alsnog boetes uitgedeeld worden.

De omgekeerde Nederlandse vlaggen zijn de afgelopen tijd een symbool geworden van protesten tegen het regeringsbeleid, onder meer door boerenactivisten.