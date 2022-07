Voormalig advocaat Piet Doedens is op 15 juli overleden op 79-jarige leeftijd, meldt De Telegraaf zaterdag. Vrijdag is hij in besloten kring gecremeerd.

Doedens was onder meer bekend van de Puttense moordzaak, waarin de zwagers Viets en Du Bois onterecht veroordeeld werden voor de dood van de stewardess Christel Ambrosius in 1994. Ook toonde de voormalig advocaat aan dat Rob van Zaane onschuldig was aan de moord op de verkoopster Sandra van Raalte in 1984, de zogenoemde paskamermoord.

Regelmatig stond Doedens bekende drugscriminelen bij. Charles Zwolsman, Henk Rommy en drugscrimineel Johan V., alias De Hakkelaar waren enkelen van hen.

Na een zware hersenbloeding in 2007 stopte Doedens noodgedwongen met zijn advocatenpraktijk. Vervolgens trok hij zich geheel terug uit het openbare leven. Wel werkte hij mee aan een boek over zijn leven en zijn werk. De waarheid bestaat niet, dus zoek iets dat erop lijkt, verscheen in 2013.