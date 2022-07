Zaterdag belooft een mooie zomerdag te worden. Op een enkele bui in het zuidoosten na blijft het droog. De temperatuur stijgt naar 21 graden in het noorden tot 27 graden in Limburg.

In de ochtend kunnen vooral in het noordoosten wolkenvelden voorkomen, maar in de loop van de dag wordt het zonniger.

In de middag is het prima zomerweer met flinke zonnige perioden, enkele stapelwolken en soms wat hoge bewolking. De wind komt uit het noord- tot noordwesten en is zwak of hooguit matig van kracht.

Wil jij elke dag het weerbericht ontvangen? Volgen Meld je aan

Bekijk hier het volledige weerbericht op jouw locatie. Je vindt het weerbericht ook altijd bovenaan de voorpagina.