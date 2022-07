Het bestuur van Stichting De 4Daagse is tevreden over het verloop van de "toch wel heel bijzondere" 104e editie van de Vierdaagse in Nijmegen. Marsleider Henny Sackers noemde het vrijdag "fantastisch om na drie jaar weer een intocht mee te maken."

Volgens Sackers was de intocht "één groot feest". In totaal hebben 34.934 lopers de wandeltocht voltooid. Op de laatste dag vielen nog 531 mensen uit.

De marsleider moest zondag op advies van zijn team deskundigen beslissen om de eerste wandeldag op dinsdag te schrappen vanwege de extreme temperaturen. "Een uniek en historisch moment, nooit eerder gebeurd", zei hij. "En dat terwijl iedereen er na twee jaar afgelasten wegens corona juist zo veel zin in had."

Het besluit om de eerste dag te schrappen, kon echter op veel begrip rekenen. Veel wandelaars kwamen het bestuur tijdens de intocht vrijdag zelfs complimenteren met de beslissing.

Wandelaars die de 104de editie van de Nijmeegse Vierdaagse voltooiden door drie dagen te wandelen, kregen gewoon het officiële Vierdaagsekruisje. Volgens Sackers is dat gezien de weersomstandigheden dit jaar heel terecht. "Deze Vierdaagse was met recht een prestatietocht."

Burgemeester Hubert Bruls van Nijmegen noemde vrijdag de Vierdaagseweek fantastisch. "Het enthousiasme is enorm." Bruls is blij met het feit dat er volgens de politie "niet bovenmatig veel" arrestaties zijn geweest tijdens de bij de Vierdaagse behorende festiviteiten. "Dat is toch bijzonder in een stad waarin elke avond honderdduizenden mensen feest vieren", meent hij. Er zijn geen heel ernstige geweldsincidenten geweest.