De gemeenten Alkmaar en Horst aan de Maas (Noord-Limburg) vangen samen 325 asielzoekers op om de druk op het aanmeldcentrum in Ter Apel te verlichten. In het Sportpaleis in Alkmaar worden vanaf 8 augustus tijdelijk 175 asielzoekers opgevangen, in Horst aan de Maas kunnen vanaf 10 augustus tijdelijk 150 asielzoekers verblijven.

De 25 veiligheidsregio's hebben afgesproken om tot 1 oktober allemaal 225 extra noodopvangplekken te verzorgen.

In de Veiligheidsregio Noord-Holland Noord zou in eerste instantie een opvanglocatie in Heiloo worden geregeld, maar die bleek toch niet beschikbaar. Het Sportpaleis in Alkmaar, waar een bekende wielerbaan ligt, blijkt nu een geschikt alternatief voor de locatie in Heiloo te zijn.

De asielzoekers kunnen er tussen 8 augustus en 11 september verblijven. Daarna is de locatie weer nodig voor sportactiviteiten die gepland staan.

Het Sportpaleis dient nu nog als doorstroomlocatie voor Oekraïense vluchtelingen en is volgens de veiligheidsregio daardoor geschikt als crisisopvang. "Het is goed dat we op korte termijn een bijdrage kunnen leveren aan deze schrijnende noodsituatie", zegt de Alkmaarse wethouder Joël Voordewind over de crisisnoodopvang. "Het is een eenvoudige vorm van opvang, maar het is beter dan op de grond moeten slapen."

Horst aan de Maas vraagt hulp van vrijwilligers

Het Limburgse Horst aan de Maas heeft vanaf 10 augustus plek voor 150 asielzoekers. De gemeente maakte vrijdag bekend dat ze terecht kunnen op een gedeelte van het evenemententerrein in de Kasteelse Bossen. De locatie is tot en met 19 oktober beschikbaar.

Maandag wordt begonnen met de inrichting van het terrein. De opvang komt achter een bomenrij, zodat de opvang weinig gevolgen heeft voor het gebruik van het evenemententerrein, aldus de gemeente.

Omwonenden zijn op de hoogte gesteld van het besluit. De gemeente roept vrijwilligers op mee te helpen, onder meer door koffie te zetten, mensen te woord te staan, een luisterend oor te bieden en vragen te beantwoorden.

Druk al weken hoog in Ter Apel

De in totaal 325 opvangplekken moeten de druk verlichten op het aanmeldcentrum voor asielzoekers in het Groningse Ter Apel. Daar is het al weken druk en moeten mensen regelmatig buiten slapen.

Het kabinet beloofde met oplossingen te komen, maar tot nu toe heeft dat weinig opgeleverd.