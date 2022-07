Het Openbaar Ministerie (OM) gaat de achttienjarige verdachte van een dodelijk steekincident op een terras in het Noord-Brabantse Rosmalen in maart vervolgen voor doodslag. Eerder werd ze vrijgelaten omdat ze mogelijk handelde uit noodweer. Ze bleef wel verdachte in de zaak en het OM besloot vrijdag om haar te vervolgen.

Er is volgens het OM sprake van "een zeer ernstig feit". Daarom is toch besloten om tot strafvervolging over te gaan. "Ook voor de nabestaanden willen wij het oordeel over de vraag of er sprake is van noodweer voorleggen aan de rechtbank."

Bij het steekincident kwam de 22-jarige Jordy om het leven. Volgens het OM was er voorafgaand aan het steekincident sprake van een "zeer agressieve sfeer". Ook de zus en de vriendin van Jordy waren aanwezig. Naast de verdachte zou dit drietal ook een aandeel in het geweld hebben.

"Wij gaan ervan uit dat de verdachte zich heeft willen verdedigen tegen het geweld", licht het OM toe. Volgens het OM had de verdachte geen intentie om Jordy te doden. De aanklager gaat daarom uit van noodweer.

Ruzie voorafgaand aan steekincident

Het steekincident in het centrum van Rosmalen vond plaats op 20 maart. Destijds was de verdachte nog geen achttien, dus minderjarig. Naast de toen zeventienjarige verdachte werd aanvankelijk ook een zestienjarige meisje aangehouden. Zij werd later vrijgelaten.

Na het steekincident deden de zus en vriendin van de 22-jarige Jordy aangifte. De vriendin van het overleden slachtoffer was op dat moment hoogzwanger. Zij zouden voorafgaand aan het steekincident tijdens een ruzie al door de verdachte zijn mishandeld. Het OM vervolgt haar naast doodslag ook voor die twee mishandelingen.