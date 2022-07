Asielzoekers opvangen op cruiseschepen en zelfs overwegen om deze schepen op zee te laten drijven. De asielopvang in Nederland is een puinhoop en de hele keten is vastgelopen. In het aanmeldcentrum in Ter Apel wordt de situatie steeds nijpender. In mei was het nog groot nieuws toen er voor het eerst asielzoekers buiten de nacht dreigden door te moeten brengen. De afgelopen week was dat al geen uitzondering meer.

Een Syrisch meisje van een jaar of vier ligt donderdag aan het begin van de avond op het grasveld voor het aanmeldcentrum te slapen. Haar broers en ouders zitten om haar heen. Ze hebben geen idee waar ze de nacht door gaan brengen.

Naast het Syrische gezin weten nog zo'n veertig vluchtelingen dan nog niet waar ze kunnen slapen. Ze zitten op het gras onder een grote tent. Aan de rand van het veldje staan wat sanitaire voorzieningen en meer dan wachten kunnen de vluchtelingen niet doen. Wachten tot ze aan de beurt zijn om door het COA (Centraal Orgaan opvang asielzoekers) geregistreerd te worden.

Soms is de situatie zo schrijnend dat er uiteindelijk geen plek voor de wachtenden is waardoor ze op het veldje moeten slapen. Afgelopen weekend ging het om driehonderd mensen, het grootste aantal tot nu toe. Ook in de nachten erna lagen er mensen buiten op het gras, al kiezen asielzoekers daar soms ook zelf voor. Ze hopen daarmee eerder de aanmeldprocedure te kunnen doorlopen.

Veiligheidsregio's zijn er klaar mee

In Ter Apel is het al bijna een jaar enorm druk, omdat de asielzoekerscentra in Nederland ook vol zitten. Statushouders houden ruim een derde van de bedden bezet. Vanwege het woningtekort kunnen zij niet uitstromen.

Daarnaast komen er na twee coronajaren weer meer asielzoekers naar Nederland nu er geen reisbeperkingen meer zijn. Daarbovenop zijn veel Afghanen hierheen gevlucht. Het aantal nieuwe asielzoekers ligt nog wel steeds stukken lager dan tijdens de vluchtelingencrisis in 2015.

Staatssecretaris Eric van der Burg (Asiel) is al maanden aan het zoeken naar nieuwe locaties, maar dit gaat allesbehalve soepel. Het COA en het kabinet willen het liefst grote locaties, gemeenten zien juist meer in kleinschalige opvang.

De veiligheidsregio's springen daarom al maanden bij. Duizenden asielzoekers verblijven in crisisnoodopvang, maar hier komt, als het aan de burgemeesters ligt, per 1 oktober een einde aan. Ze eisen een structurele oplossing van het kabinet.

Asielzoekers vertrekken met de bus van Ter Apel naar een noodopvanglocatie in het land. Asielzoekers vertrekken met de bus van Ter Apel naar een noodopvanglocatie in het land. Foto: Job van der Plicht

Sommige gemeenten willen alleen Oekraïners opvangen

Alleen is een structurele oplossing nog mijlenver weg. "We moeten roeien met de riemen die we hebben", zei Van der Burg deze week na het crisisoverleg. Hij werkt aan een wet om gemeenten te verplichten asielzoekers op te vangen, maar die wet is op z'n vroegst pas volgend jaar klaar. Bovendien moet dit najaar blijken of er voldoende steun voor is in het parlement.

Tot die tijd is het kabinet afhankelijk van de bereidheid van gemeenten. Het kabinet is huiverig om draagvlak te verliezen en wil daarom het liefst geen dwang gebruiken. Hierdoor zijn er gemeenten die wel meewerken en gemeenten die dat niet doen. Een voorbeeld is het onderscheid dat door sommige gemeenten wordt gemaakt tussen asielzoekers en Oekraïense vluchtelingen.

Op dit moment zijn er nog ruim vierduizend onbeslapen bedden bestemd voor Oekraïners. Het kabinet heeft al vaker gekeken of hier reguliere asielzoekers geplaatst kunnen worden, maar heeft inmiddels geaccepteerd dat sommige gemeenten liever alleen Oekraïners opvangen. Van der Burg gaat nu kijken of ze de twee groepen vluchtelingen zo kunnen verdelen dat alle bedden gebruikt worden.

VluchtelingenWerk Nederland reageerde ontzet op dit voorstel. "We zijn met stomheid geslagen over het normaliseren van dit onderscheid."

Voor het kabinet zijn er geen ondenkbare oplossingen meer

Het is niet het enige waar VluchtelingenWerk geschokt op reageerde. Het kabinet is al langer van plan om grote groepen asielzoekers op te vangen op cruiseschepen, maar heeft tot nu toe nog maar een gemeente gevonden waar zo'n schip mag aanmeren.

Het kabinet laat zelfs onderzoeken of de schepen op zee kunnen blijven dobberen. De staatssecretaris zei er wel bij dat dit erg ingewikkeld is, omdat je als het ware mensen opsluit op een schip. "Een absurd idee", zei VluchtelingenWerk. Het laat zien dat de puinhoop zo groot is dat het kabinet ook onorthodoxe oplossingen overweegt.

Ter Apel blijft de flessenhals van de asielopvang

In Ter Apel zal de situatie niet snel veranderen, tenzij gemeenten opschieten met het versneld huisvesten van statushouders. Een tweede aanmeldcentrum kan ook lucht geven, maar ook dit is niet van de een op de andere dag geregeld. In de Noordoostpolder moet er een locatie bijkomen, maar hier kunnen asielzoekers alleen maar terecht op afspraak.

Zolang Ter Apel de enige plek is waar ze zonder afspraak kunnen binnenlopen, zal het de flessenhals van de asielopvang blijven. Van der Burg verwacht dat het nog weken druk blijft en het elke avond weer een uitdaging is om voor iedereen een slaapplek te vinden.

Dat is donderdag in ieder geval gelukt voor het Syrische gezin. Ze hebben de nacht kunnen doorbrengen met een dak boven hun hoofd en zijn vrijdagochtend met de bus naar een crisisnoodopvang elders in het land gebracht.