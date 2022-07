Verschillende deelnemers aan de Nijmeegse Vierdaagse zijn al aan het begin van de vrijdagmiddag begonnen aan de intocht van het wandelevenement. Dat is volgens de organisatie iets vroeger dan normaal, waarschijnlijk vanwege het warme weer. Inmiddels is de intocht in volle gang. NU.nl zet een aantal beelden op een rij.

Wandelaars worden op de foto gezet op de Via Gladiola, het eindpunt van de driedaagse Vierdaagse van dit jaar. Vanwege de hitte ging de eerste wandeldag op dinsdag niet door. Wandelaars worden op de foto gezet op de Via Gladiola, het eindpunt van de driedaagse Vierdaagse van dit jaar. Vanwege de hitte ging de eerste wandeldag op dinsdag niet door. Foto: ANP

Mensen op tribunes langs de intocht juichen de binnenkomende deelnemers toe. In totaal zijn er meer dan honderdduizend toeschouwers. Mensen op tribunes langs de intocht juichen de binnenkomende deelnemers toe. In totaal zijn er meer dan honderdduizend toeschouwers. Foto: ANP

Deelnemers krijgen cadeaus en knuffels van het publiek dat ze staat op te wachten. Deelnemers krijgen cadeaus en knuffels van het publiek dat ze staat op te wachten. Foto: ANP

Ook de Nijmeegse burgemeester Hubert Bruls is bij de intocht aanwezig. Ook de Nijmeegse burgemeester Hubert Bruls is bij de intocht aanwezig. Foto: ANP

In de loop van de middag komen steeds meer wandelaars binnen. In de loop van de middag komen steeds meer wandelaars binnen. Foto: ANP

Ook militairen die meeliepen met de Vierdaagse zijn in het centrum van Nijmegen. Ook militairen die meeliepen met de Vierdaagse zijn in het centrum van Nijmegen. Foto: ANP