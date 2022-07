Dit weekend staat weer volop in het teken van wam weer. Afgelopen week was het al tropisch, met temperaturen van bijna 40 graden op dinsdag. Zondag kan het opnieuw 30 graden worden.

Vrijdag is het op veel plaatsen nog relatief koel. Maar in de loop van de dag zorgt een hogedrukgebied voor meer zon en temperaturen van tussen de 19 en 25 graden.

Er waait een zwak windje, maar dat zal op de meeste plaatsen weinig uitmaken voor de gevoelstemperatuur. 's Avonds is er lokaal kans op een bui, maar ook dit zal waarschijnlijk niet veel voorstellen.

Zaterdag loopt de temperatuur langzaam op tot een graad of 25. In het zuiden en zuidoosten van het land kan het kwik oplopen tot 27 graden. Aan de kust is het koeler, maar ook daar zal zaterdag sprake zijn van aangenaam zomerweer. De zon schijnt volop, 's middags neemt de kans op bewolking iets toe.

Zondag bereikt nog warmere lucht ons land, dankzij een wind uit het zuidoosten. In het zuiden en zuidoosten van het land overstijgt het kwik waarschijnlijk de 30 graden, elders wordt het tussen de 25 en 29 graden. De luchtvochtigheid is hoog, en dus kan het benauwd aanvoelen.