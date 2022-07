In de zoektocht naar de slachtoffers van het kano-ongeluk op het Veluwemeer hebben hulpdiensten vanmorgen het lichaam van het vierde slachtoffer gevonden. Dat bevestigt de politie. Het gaat om een vijfjarig meisje. Haar zevenjarige zusje is hiermee de enige overlevende van het drama.

Hulpdiensten vonden gister ook de lichamen van de moeder (32) en vader (42) van het Duitse gezin. Een meisje van zeven werd leven aangetroffen op een boei. Zij ligt momenteel in het ziekenhuis, haar toestand is onbekend.

Rond 15.00 uur donderdagmiddag kreeg de politie de melding dat er een kind in het water lag. Meerdere ambulances, duikteams en traumahelikopters rukten uit, zei een woordvoerder van Veiligheidsregio Flevoland tegen NU.nl. Daarna werd duidelijk dat er nog meer mensen in het water waren beland.

Het zevenjarige meisje uit het Duitse gezin werd al snel gevonden op de boei. Ongeveer veertig minuten later werd het lichaam van de moeder gevonden. Hulpdiensten probeerden haar te reanimeren, maar dat mocht niet meer baten. Later die avond, om 22.00 uur, werd het het lichaam van de vader gevonden. Vrijdagochtend werd de zoektocht naar het laatste slachtoffer, het vijfjarige meisje, hervat.

Het is nog niet bekend waardoor het gezin te water is geraakt. Er wordt aangenomen dat het gezin één kano had gehuurd en dat het vaartuig daarna door onbekende oorzaak omsloeg. De leden van het gezin droegen volgens een woordvoerder van de kustwacht geen reddingsvesten.