De Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) heeft het veel te druk. Tegelijkertijd komen er steeds meer asielaanvragen en worden deze ook uitgebreider. Daardoor duurt het nog langer voor een asielzoeker hoort of hij of zij mag blijven. Dat kan de overheid veel geld kosten. Hoe zit dat, en hoe heeft het zover kunnen komen?

Asielzoekers wachten vaak "enorm lang" op een gesprek met een IND-medewerker. "Soms krijg je echt aanvragen van 2018 en dan denk ik: iemand is al drie jaar aan het wachten op dit moment, op dit gehoor. Dus dan doe ik er alles aan om het af te krijgen. Dus je eet achter je bureau en je gaat door tot het gehoor af is", zegt een IND-medewerker in een rapport van de Inspectie Justitie en Veiligheid.

Het gaat nog altijd niet goed bij de IND. Asielzoekers zitten vaak te lang in onzekerheid en er is te veel werk voor te weinig IND-medewerkers.

Volgens de inspectie moet de IND voldoende geld, mensen én tijd krijgen om het werk goed te kunnen doen. Maar die boodschap is zeker niet nieuw: de IND heeft al jaren te maken met achterstanden en drukte.

Wat doet de IND? De IND is de instantie die asielaanvragen beoordeelt. Ook helpt de dienst mensen die een Nederlandse nationaliteit willen aannemen (naturalisatie).

Asielzoekers zitten in afwachting van hun aanvraag in asielzoekerscentra (azc).

Besluit de IND dat iemand mag blijven, dan is deze persoon een statushouder. Hij of zij krijgt dan door gemeenten een huis toegewezen. Omdat dat door de vastgelopen huizenmarkt niet lukt, zitten veel statushouders nog in azc's.

Achterstanden wegwerken ging niet altijd goed

Zo lag er in 2020 al eens een flinke stapel asielaanvragen. Dat jaar deed de IND een poging om al die asielaanvragen in één keer weg te werken. Een speciaal team moest al deze 15.350 zaken in een jaar tijd wegwerken. Dat lukte, ondanks snel en hard werken, niet helemaal.

Het snelle en harde werken had ook een nadeel. De aanvragen werden snel en door grotendeels onervaren mensen behandeld, waardoor er mogelijk verkeerde beslissingen zijn genomen. "De snelheid stond voorop, niet de zorgvuldigheid", concludeerde de inspectie.

De kritiek die de inspectie op de werkwijze had, is niet nieuw. Sterker nog, meerdere rapporten en onderzoeken gaven al een "vergelijkbare" boodschap af aan de IND. Maar nu moet de werkwijze bij de IND echt anders, vond de inspectie. De vraag is alleen hoe.

Flexibele financiering maakt juist niet flexibel

Er zijn al vaker maatregelen genomen die de asielaanvragen soepeler moesten laten verlopen. Ook zoekt de IND al lange tijd naar meer personeel.

Maar wat de organisatie vooral nodig lijkt te hebben, is een stabiele financiering. Want alleen dan kan de IND op tijd mensen aannemen en opleiden. Dat voorkomt achterstanden, zei toenmalig directeur Annelore Roelofs vorig jaar.

De IND krijgt nu geld op basis van het verwachte aantal asielaanvragen. Soms komen er ineens wel meer asielaanvragen, bijvoorbeeld toen de Taliban de macht grepen in Afghanistan. De IND heeft dan niet genoeg mensen om deze snel te behandelen, waardoor de wachttijden oplopen.

Als er minder asielaanvragen worden verwacht, dan krijgt de IND ook minder geld. Zo werden in 2017 mensen ontslagen omdat er door de Turkijedeal veel minder vluchtelingen werden verwacht.

In het regeerakkoord staat dat de financiering stabieler wordt. Maar het is nog niet duidelijk hoe dat er precies uit gaat zien.

Oplopende (en steeds moeilijk wordende) dossiers

Een ander probleem is dat de dossiers steeds lastiger worden, omdat er steeds meer regelgeving komt. Volgens de IND kost het meer tijd om een aanvraag te behandelen en worden dossiers uitgebreider. Daardoor duurt het ook langer voor nieuwe mensen ingewerkt zijn.

De dossiers worden nu nóg uitgebreider. Dat komt onder meer doordat de asielprocedure voor minderjarige vluchtelingen die zonder ouders naar Nederland zijn gekomen, wordt uitgebreid. Ook rondom de opvang van Oekraïense vluchtelingen wordt het drukker. Mensen die in Oekraïne een tijdelijke verblijfsvergunning hadden, moeten nu namelijk ook het normale asielproces in.

Wachttijden kunnen overheid geld gaan kosten

Door de uitgebreidere asielaanvragen en een tekort aan personeel nemen de wachttijden nu toe. En dat kan de overheid duur komen te staan.

Dat zit zo: de overheid moet een boete betalen aan een asielzoeker die langer wacht dan wettelijk is afgesproken. Dat kostte de overheid in het eerste deel van 2020 bijvoorbeeld ruim 65 miljoen euro. Daarna werd besloten een wet aan te nemen waarmee die boetes tijdelijk werden bevroren.

Maar het is niet duidelijk hoelang dat nog duurt. Volgens twee rechtbanken mag de wet namelijk niet. De IND is tegen die beslissingen in hoger beroep gegaan.

Verliest de dienst het hoger beroep, dan kan het zijn dat de boetes alsnog betaald moeten worden. Het verwerken van die boetes zorgt voor nog meer werk voor de toch al drukbezette IND.

Kortom, het asielproces lijkt al vast te lopen bij de IND. Deze problemen erkende het kabinet ook in een brief aan de Tweede Kamer. De migratieketen staat onder grote druk. Maar daar lijkt op de korte termijn nog geen einde aan te komen.