De politie onderzoekt of er een verband bestaat tussen de beschietingen van en ontploffingen bij woningen in meerdere steden in het land. In onder meer Huizen, Rotterdam en Oss werden de afgelopen tijd woningen beschoten en vonden er ontploffingen plaats. Mogelijk gaat het om een landelijk conflict in het criminele drugsmilieu.

Of er al aanwijzingen zijn dat er een verband is, kan een woordvoerder van de politie nog niet zeggen tegen NU.nl. "Dat is precies waar dit onderzoek zich nu op richt. Zodra we aanwijzingen hebben, treden we daarmee naar buiten."

Twee weken geleden werden twee woningen in Huizen gesloten, nadat er een explosie had plaatsgevonden bij de panden. Donderdag besloot burgemeester Niek Meijer dat de woningen nog zeker een maand gesloten blijven. Volgens de politie en het Openbaar Ministerie is het dreigingsniveau "onveranderd".

Ook in andere gemeenten in de buurt van Huizen werden woningen gesloten vanwege "voortdurende dreiging". Eerder deze week werd een vijftigjarige Utrechter opgepakt in verband met de serie explosies en bedreigingen.

Het OM vermoedt dat de incidenten voortkomen uit een conflict in het criminele drugsmilieu. Dit heeft gevolgen in verschillende gemeenten in Nederland, waaronder mogelijk Rotterdam en Oss.

In Rotterdam vonden de afgelopen nachten in meerdere woonwijken beschietingen en ontploffingen plaats. In Oss werd in een week tijd op vier verschillende woningen geschoten. Burgemeester Wobine Buijs liet vrijdag aan Omroep Brabant weten dat die incidenten vermoedelijk met elkaar verbonden zijn.