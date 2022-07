Rijkswaterstaat verwacht een drukke en vroege vrijdagavondspits door vakantieverkeer. De grootste drukte wordt verwacht op wegen in het zuiden en oosten van het land. In de regio Zuid begint de zomervakantie en in regio Midden de bouwvakantie (bouwvak). Veel mensen gaan dan direct al op vakantie.

De eerste vakantiegangers gaan na het middaguur de weg op, denkt Rijkswaterstaat. Vanaf 15.00 uur voegt normaal gesproken ook het reguliere woon-werkverkeer in. Tot 19.00 uur kan het druk blijven.

Vanaf vrijdagavond moeten reizigers rond Amsterdam rekening houden met forse hinder. De A10-Zuid richting Utrecht gaat dicht vanaf knooppunt Badhoevedorp tot de RAI. De werkzaamheden duren tot 3 augustus.

Ook mensen die komend weekend vertrekken naar hun vakantiebestemming moeten in binnen- en buitenland rekening houden met files. In het buitenland kan het volgens de ANWB ook druk zijn door toeristen die terugkeren van vakantie.

In Frankrijk is het morgen de tweede zwarte zaterdag van dit jaar. Franse verkeersdiensten waarschuwen automobilisten dat ze op sommige punten uren in de file zullen staan. Met name op de A7 tussen Lyon en Orange en op de A10 van Tours naar Bordeaux. De ANWB raadt reizigers aan om over de A20 via Limoges en Brive naar het zuiden te reizen.

In Duitsland ontstaan vermoedelijk files op de A8 tussen München en het Oostenrijkse Salzburg, en in Italië op de wegen naar het Gardameer en Toscane. Ook in Slovenië en Kroatië is het volgens de ANWB druk op de weg.