De dag begint met wolkenvelden, maar vanuit het westen breekt op steeds meer plaatsen de zon door. De temperatuur loopt op tot zo'n 21 tot 25 graden.

In het oosten van het land kan in de ochtend lokaal nog een bui vallen. De wind is zwak en waait uit wisselende richtingen.

Vrijdagavond blijft het nog lange tijd aangenaam warm met temperaturen rond een graad of 20. In de nacht naar zaterdag koelt het af naar 13 tot 16 graden

