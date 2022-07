Veiligheidsregio Groningen onderzoekt de mogelijkheden om het aanmeldcentrum voor asielzoekers in Ter Apel te sluiten. Dat heeft voorzitter Koen Schuiling van de veiligheidsregio tijdens het Veiligheidsberaad gezegd, bevestigt een woordvoerder donderdag na berichtgeving van RTL Nieuws. Het is niet de eerste keer dat Groningen dreigt met de sluiting van het aanmeldcentrum.

Schuiling, tevens burgemeester van de stad Groningen, kondigde het oriënterende onderzoek eerder deze week tijdens het Veiligheidsberaad aan. Ook staatssecretaris Eric van der Burg (Asiel) is ervan op de hoogte.

De reden om een sluiting te onderzoeken, is dat het aanmeldcentrum al wekenlang overvol is. De laatste weken komt het regelmatig voor dat asielzoekers vanwege de drukte buiten moeten slapen. Beloften van het kabinet om met oplossingen te komen, leverden tot nog toe weinig op.

"Dit leidt daar tot zorgen over de gezondheid van mensen en de sociale veiligheid en het leidt tot stressvolle situaties. Het is aan de burgemeester om dergelijke toestanden te voorkomen", aldus de woordvoerder van Schuiling. De veiligheidsregio bekijkt "welke bevoegdheden je zou kunnen inzetten om de situatie het hoofd te bieden". Het is onduidelijk of en wanneer een sluiting daadwerkelijk aan de orde zal zijn.

Vaker onderzoek naar sluiting aanmeldcentrum gedaan

Volgens een woordvoerder van het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) zal dit sowieso niet binnen enkele weken gebeuren. "Of dit doorgaat, hangt af van de ontwikkelingen de komende weken. Dus dat is afwachten en is ook afhankelijk van wat voor perspectief het kabinet gaat bieden de komende tijd." Het COA zegt begrip te hebben voor het onderzoek van Schuiling, "want de situatie is onhoudbaar".

Het is overigens niet voor het eerst dat wordt gekeken naar de mogelijkheid van een tijdelijke sluiting. In maart dit jaar zei de veiligheidsregio ook al een sluiting te overwegen en in het najaar van 2021 deed de gemeente Westerwolde (waar Ter Apel onder valt) eenzelfde suggestie. Tot nu toe zijn er nog geen concrete plannen gemaakt.

Het COA heeft sinds 1996 een contract met de Groningse gemeente voor de opvanglocatie in Ter Apel. Het huidige contract verloopt in 2040.