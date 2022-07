De vrouw die dinsdag bij Zandvoort op een spitssnuitdolfijn klom, is donderdagmiddag na verhoor weer vrijgelaten. Dat bevestigt de politie na berichtgeving door het AD.

De vrouw meldde zich woensdag zelf bij de politie na een oproep, waarna ze werd aangehouden. Het onderzoek naar de kwestie is nog in volle gang, aldus de politie.

De spitssnuitdolfijn dreigde dinsdag aan te spoelen, maar badgasten bij Zandvoort konden hem keren richting de zee. Toen hij eenmaal los van het zand was en weer in de goede richting zwom, greep de vrouw het dier vast en probeerde erop te klimmen.

"Ze zou dat dier nooit bewust pijn doen", reageert de advocaat van de vrouw, Simone van der Aart, in het AD. "Het is lastig te zien wat er precies gebeurd is, maar ze heeft het dier nooit tegen willen houden. Uit enthousiasme en verbijstering heeft ze hem willen knuffelen."

Videobeelden van de actie van de vrouw gaan rond op internet. De politie riep mensen donderdag op te stoppen met het uiten van bedreigingen aan het adres van de vrouw. Na de aanhouding van de vrouw meldde stichting SOS Dolfijn te hopen dat "dit een les is voor iedereen dat je zo niet omgaat met wilde dieren".

De spitssnuitdolfijn is een walvis die leeft in diepe oceanen. De dieren zijn gewend om op 2 of 3 kilometer diepte hun voedsel te vinden. Ze kunnen zich dus slecht redden in de ondiepe Noordzee.