Het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) probeert donderdag opnieuw alle asielzoekers voor de poort van het aanmeldcentrum in Ter Apel naar crisisnoodopvanglocaties te brengen. Dan hoeven zij niet buiten te slapen. Eventueel is er plek in de wachtruimte van het aanmeldcentrum, al moeten mensen dan wel weer op stoelen de nacht doorbrengen.

Vanwege het slechte weer besloot het COA woensdagavond ook al ongeveer 350 asielzoekers die voor de poort bivakkeerden naar de crisisopvang te brengen. Volgens een woordvoerder van het COA blijven zij daar voorlopig.

Toch staan er donderdagmiddag alweer circa honderd asielzoekers voor de poort. Ze bivakkeren er, omdat ze bang zijn vergeten te worden. De zegsman van het COA laat weten dat zij in bussen naar opvangplekken kunnen "als ze dat willen".

Volgens VluchtelingenWerk hebben sommige asielzoekers al vijftien keer voor een dichte deur gestaan, waarna ze elke keer werden teruggestuurd naar de crisisnoodopvang. De organisatie pleit daarom voor een "goed afsprakensysteem" dat asielzoekers meer vertrouwen moet geven.

Asielzoekers kunnen straks naar oude gevangenis in Veenhuizen

Een oude, leegstaande gevangenis in Veenhuizen wordt omgebouwd tot noodopvang voor asielzoekers, werd eerder op de dag bekend. Maximaal 140 mensen kunnen in augustus en september worden opgevangen op het terrein van Bankenbosch in Drenthe, niet ver van de grens met Friesland.

"De situatie in het overvolle aanmeldcentrum voor asielzoekers in Ter Apel is schrijnend. Ik zie het als onze humanitaire plicht om te helpen", zegt burgemeester Klaas Smid van de gemeente Noordenveld, waar Veenhuizen onder valt.

Na 1 oktober is Bankenbosch niet meer beschikbaar, omdat de andere gevangenissen in Veenhuizen dan op de schop gaan. Bovendien zijn gemeenten dan niet meer bereid om het Rijk te helpen bij crisisnoodopvang voor vluchtelingen.

Arnhem zorgt voor meer opvangplekken voor asielzoekers. De Gelderse hoofdstad vangt al ongeveer 170 mensen op aan boord van een schip. Het vaartuig mag daar langer blijven liggen, in elk geval tot eind 2023.

Daarnaast komt er een tweede opvangschip voor ongeveer 180 mensen. Dat moet in de loop van augustus aanmeren en is ook in ieder geval tot eind volgend jaar beschikbaar.