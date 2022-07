De Duitse vrouw die donderdag tijdens een kanotocht op het Veluwemeer met haar gezin in het water terechtkwam, is overleden. Er is nog geprobeerd haar te reanimeren, maar dat mocht niet baten, meldt de politie donderdagavond.

De vrouw belandde samen met haar man en twee kinderen in het meer. De zoektocht naar de vader en zijn dochter van vijf werd na uren gestaakt. De politie gaat ervan uit dat ze niet meer levend worden gevonden en richt zich nu op het vinden en bergen van de lichamen.

Het andere kind, een zevenjarig meisje, werd volgens de kustwacht gevonden op een boei. Zij ligt in het ziekenhuis. Over haar toestand is niets bekendgemaakt.

Rond 13.00 uur kreeg de politie de melding dat er een kind in het water lag. Meerdere ambulances, duikteams en traumahelikopters rukten uit, zei een woordvoerder van Veiligheidsregio Flevoland tegen NU.nl. Daarna werd duidelijk dat nog meer mensen in het water waren beland.

Waardoor ze te water zijn geraakt, is nog niet bekend. Aangenomen wordt dat het gezin één kano heeft gehuurd en dat het vaartuig daarna door onbekende oorzaak water heeft gemaakt. Bijvoorbeeld door een snellere boot die langs kwam varen, aldus een woordvoerder van de Kustwacht. De leden van het gezin droegen volgens hem geen reddingsvesten.