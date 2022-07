Op het Veluwemeer bij Biddinghuizen is donderdagmiddag een grote zoekactie aan de gang naar een vader en zijn kind. De twee zijn in het water terechtgekomen toen ze aan het kanoën waren, meldt Kustwacht Nederland.

De twee slachtoffers van Duitse komaf kwamen samen met de rest van het gezin in het water terecht. Een meisje werd gevonden op een boei en de moeder is ergens anders uit het water gehaald, aldus de kustwacht. Zij is er volgens de kustwacht slecht aan toe en wordt gereanimeerd.

Rond 15.00 uur kreeg de politie de melding binnen. Meerdere ambulances, duikteams en traumahelikopters zijn uitgerukt, zegt een woordvoerder van Veiligheidsregio Flevoland tegen NU.nl.

Hoe het incident heeft kunnen gebeuren, is nog niet bekend.