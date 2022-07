Een watertaxi is donderdagmiddag gekapseisd na een aanvaring met een rondvaartboot onder de Erasmusbrug in Rotterdam. Er zijn zes personen uit het water gehaald, zegt een woordvoerder van Veiligheidsregio Rotterdam tegen NU.nl.

Het gaat om een kapitein en vijf passagiers. Onder hen was een kind. Ze zijn alle zes ter observatie naar het ziekenhuis gebracht. Er zijn volgens de veiligheidsregio geen personen vermist.

Het incident is op webcambeelden vastgelegd. Daarop is te zien dat de watertaxi eerst naast de rondvaartboot vaart. Eenmaal onder de brug door botst de watertaxi tegen de zijkant van het schip. Het is nog onduidelijk hoe dit precies heeft kunnen gebeuren.

De hulpdiensten rukten massaal uit voor de aanvaring. Volgens een NU.nl-journalist ter plaatse waren er minstens acht politieauto's, vier ambulances en twee brandweerauto's. Ook was er een traumahelikopter aanwezig, die iets na 14.00 uur weer opsteeg. Op de Erasmusbrug staan veel toeschouwers.

Er wordt aan een plan gewerkt om de watertaxi te bergen, zegt de veiligheidsregio. Inmiddels kunnen schepen de plek van het ongeval weer passeren en is de stremming opgeheven.