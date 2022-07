Na een minidipje gaat het weekend weer voor een zomerse opleving zorgen. Het wordt een zonovergoten weekend met temperaturen die zondag kunnen oplopen tot boven de 30 graden, meldt Weerplaza donderdag.

Donderdag is eigenlijk veruit de koelste dag van de week, laat meteoroloog Wilfred Janssen van Weerplaza weten aan NU.nl. "Morgen kan het lokaal alweer 25 graden worden."

Zaterdag zal het in zo goed als het hele land aangenaam warm zijn met temperaturen van 25 tot 27 graden. "Dan komt de aanvoer van warmere lucht echt op gang. Aan de kust kan het ietsje koeler worden, maar nog steeds zeer aangenaam."

Tropische temperaturen op zondag

De zondag springt eruit als we naar de thermometer gaan kijken. Het kwik kan in de uiterste zuidelijke delen van het land en in stukken van Gelderland oplopen tot 31 graden. In de rest van het land zal het iets onder de 30 graden zijn.

"Op de minst warme plekken is het nog steeds 26 graden en ook op de Waddeneilanden wordt het een stuk warmer dan normaal." Wel waarschuwt de meteoroloog voor een vochtige lucht op sommige plekken. "Het kan dan broeierig en benauwd aanvoelen."

Hitte wordt maandag even verdreven

Maandag kan het ook nog tropisch warm worden, maar het is nog onzeker hoelang de hoge temperaturen die dag aanhouden. "In de loop van de dag wordt de lucht verdreven. Dat kan vroeg maar ook later zijn. In dat laatste geval zal het lang tropisch blijven."

De kans is aanwezig dat de warme lucht maandag wordt verdreven met onweer en regen, al is dat met de huidige weersberekeningen nog onzeker.

De dagen erna wordt het geleidelijk wat koeler. "Af en toe krijgen we een buitje, al is de aanhoudende droogte daarmee niet opgelost. Volgend weekend zien we dan weer een temperatuurstijging. Het kan dan zelfs weer tropische temperaturen opleveren, al is dat nog wel uiterst onzeker. Als alle puzzelstukjes op de juiste plek vallen, kan het zomaar twee weekenden op rij tropisch worden."