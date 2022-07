Het ministerie van Financiën vindt dat de stikstofdoelen voor de landbouw onnodig hoog zijn, zo blijkt uit vrijgegeven documenten. De effecten van maatregelen die eerder zijn genomen in het kader van het Klimaatakkoord zijn namelijk niet meegerekend.

Dit zou kunnen betekenen dat de landbouw minder stikstofreducties hoeft door te voeren. Toch moeten volgens berekeningen van het ministerie tussen de 5.300 en 11.200 boerenbedrijven stoppen om de stikstofdoelen te halen.

De documenten zijn naar de Tweede Kamer gestuurd na publicatie van een artikel in NRC Handelsblad. De krant wist eerder al de hand te leggen op een deel van de vrijgeven documenten.

Uit de stukken komt naar voren dat er stevige meningsverschillen bestaan tussen de rekenmeesters op Financiën en de ambtenaren van stikstofminister Christianne van der Wal. Hierover is het afgelopen jaar verschillende keren gesproken. In een brief aan de Tweede Kamer benadrukt minister Sigrid Kaag van Financiën dat het om "interne adviezen aan de eigen bewindspersonen en niet om kabinetsbeleid" gaat.

Financiën wil 'gericht en verplicht' grote veehouders uitkopen

Uit de interne stukken blijkt dat er op de ministeries twee scenario's zijn om stikstof te reduceren.

Het plan van Financiën is veel minder duur dan dat van het ministerie van Landbouw en Visserij (LNV), waar minister Van der Wal is ondergebracht. Financiën gaat uit van een bedrag van 10,4 miljard euro om te komen tot een reductie van 23,5 kiloton stikstof per jaar. Dat zou voldoende moeten zijn om aan de internationale verplichtingen te voldoen. Hiervoor zouden 5.300 boeren moeten worden uitgekocht. Financiën pleit voor een "gericht en verplicht" beleid waarbij de zogenaamde piekbelasters moeten stoppen met hun bedrijf.

LNV gaat uit van een reductie van 30 tot 40 kiloton, wat volgens Financiën "onnodig hoog" is. Het ministerie van Financiën stelt dat de landbouwsector de stikstofuitstoot minder hoeft te reduceren dan tot nu toe naar buiten is gebracht. Dat komt doordat de effecten van maatregelen die zijn genomen in het kader van het Klimaatakkoord niet zijn meegerekend, waardoor "een kleinere inspanning voor de landbouw noodzakelijk is".

Plannen Van der Wal vallen volgens Financiën duurder uit dan gedacht

Mocht Van der Wal aan haar plannen vasthouden, dan moeten volgens de berekeningen van Financiën 11.200 agrariërs stoppen met hun bedrijf. De kosten hiervoor lopen dan ook hoger op dan de ruim 23 miljard die hiervoor is gereserveerd. Volgens Financiën kunnen de kosten wel oplopen van 30 tot 45 miljard euro.

Financiën ziet grote risico's als LNV haar plannen ongewijzigd doorzet. Die plannen komen erop neer dat boeren drie keuzes hebben: ze kunnen hun bedrijf stoppen, voortzetten met minder vee óf natuurbeheerder worden. Op deze manier wordt de pijn over een groot aantal bedrijven gedeeld.

Maar Financiën vreest dat de doelen op deze manier "bij lange na niet gehaald worden". In dat geval zal de Europese Unie "een vervolgpakket afdwingen". Ook zal het onmogelijk blijven om opnieuw vergunningen voor huizenbouw en industrie af te geven, iets wat nu al vrijwel onmogelijk is.

Een ander gevaar is dat boeren die vaste vergoedingen gaan krijgen om de natuur te onderhouden een enorme kostenpost worden. En dat is iets waarmee volgens de ambtenaren van Financiën "geen rekening is gehouden" door hun collega's van LNV.

Fors bedrag en levert 'niets extra's' op voor stikstof en klimaat

Op verzoek van Financiën werden de plannen van het eigen ministerie en die van LNV naast elkaar gelegd door het Planbureau voor de Leefomgeving. In beide scenario's worden de stikstofdoelen gehaald, stelde de instantie vast. De plannen van LNV pakten weliswaar iets gunstiger uit voor de natuur, maar kosten "de blijvers (de boeren die doorgaan)" maar liefst 15 miljard euro extra. "Dit is een fors bedrag terwijl dit voor stikstof en klimaat niets extra's doet", aldus de ambtenaren van Financiën.

Het document waarop NRC Handelsblad haar publicatie van vorige week baseert, is besproken tijdens een bijeenkomst van het RIVM en toen blijkbaar uitgelekt.