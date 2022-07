De vrouw die dinsdag voor de kust van Zandvoort op een spitssnuitdolfijn klom is aangehouden, meldt de politie donderdag. Vanwege de actie is de vrouw bedreigd via sociale media. De politie roept mensen ertoe op hiermee te stoppen en wijst op de strafbaarheid ervan.

De vrouw meldde zich woensdag zelf bij de politie na een oproep. Onderzocht wordt of wat ze heeft gedaan strafbaar is.

Op beelden die sinds dinsdag rondgaan op het internet is te zien hoe de vrouw in ondiep water op de rug van een dolfijn klimt. Met haar armen pakt ze de dolfijn vast en door er een been overheen te slaan, probeert ze zich te laten meevoeren met het dier. De actie leidde tot veel kritische commentaren op sociale media.

"We begrijpen dat dit verhaal emoties oproept. Dat mag nooit een reden zijn om bedreigingen te uiten op sociale media. Ook dit is strafbaar. Doe dit daarom niet", schrijft de politie Noord-Holland-Kennemerland donderdag op Twitter.

Voordat de vrouw op de dolfijn klom, hadden strandgasten het dier juist terug de zee ingeduwd. Omstanders in de video reageren verbolgen en dringen er bij haar op aan de dolfijn met rust te laten. Vervolgens kon de dolfijn zijn weg terugvinden naar het diepe.

Directeur Annemarie van den Berg van SOS Dolfijn zei woensdag tegen NU.nl dat de actie van de vrouw tot de dood van het dier had kunnen leiden. Daarnaast had de vrouw serieus gewond kunnen raken. De stichting liet weten geen aangifte tegen haar te doen.