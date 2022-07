Sywert van Lienden en Bernd Damme van de Stichting Hulptroepen Alliantie zijn definitief ontslagen uit het bestuur. Dat heeft de rechtbank in Amsterdam donderdag bepaald. Ook mogen zij de komende vijf jaar geen bestuurder of commissaris van een stichting worden.

De rechtbank oordeelt dat het tweetal " strijd met de statuten van de stichting heeft gehandeld door een commerciële concurrent van hun eigen stichting op te richten".

Van Lienden en Damme werden in april in afwachting van een rechtszaak vanwege een omstreden mondkapjesdeal voorlopig uit het bestuur gezet. Het OM en zeven betrokkenen bij de deal hadden de rechter gevraagd om hun ontslag.

De zakenpartners sloten de mondkapjesdeal in 2020 met het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS): ze ontvingen ruim 100 miljoen euro belastinggeld voor ongeveer 40 miljoen mondkapjes. Het was een van de grootste mondkapjesdeals in de coronacrisis. Met de deal verdienden ze zo'n 20 miljoen euro.

Een deel van de mondmaskers is door het RIVM afgekeurd, omdat ze het zeer dunne koolstofmateriaal grafeen bevatten. Vooralsnog is geen van de kapjes gebruikt.

'Pas na media-aandacht meer transparantie'

De rechtbank oordeelt dat de bestuurders, en dan met name Van Lienden, bovendien naar buiten toe hebben benadrukt dat zij zich belangeloos met inzetten voor de zorg. Pas nadat er in de media berichten verschenen over een commerciële b.v., gaven ze daar meer duidelijkheid over.

Dat zij dit vanwege geheimhoudingsverplichtingen niet eerder konden doen, is volgens de rechtbank niet gebleken. "Door hun eigen toedoen zijn Van Lienden en Damme hierdoor betrokken geraakt in een grote maatschappelijke controverse", stelt de rechtbank.

Van Lienden weigert miljoenenwinst terug te storten

De Tweede Kamer vroeg Van Lienden om het geld terug te storten, maar hij heeft dat niet gedaan.

Van Lienden en zijn compagnons werden eind februari opgepakt vanwege een onderzoek naar de mondkapjesdeal. Volgens het OM hebben de bestuurders in strijd met de statuten van de stichting gehandeld, omdat een deel van de winst naar hun eigen bv zou zijn overgemaakt.