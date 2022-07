Er is er veel bewolking voorspeld. Vooral 's ochtends kan het regenen.

Donderdag is het op veel plaatsen bewolkt. Vroeg in de ochtend valt vooral in het noorden en zuidwesten plaatselijk flink regen.

In de loop van de ochtend en vroege middag wordt het ook elders enige tijd nat. In Zeeland wordt het juist vrij snel zo goed als droog. Pas in de namiddag en avond trekt de meeste regen oostwaarts weg en veel warmer dan 20 of 21 graden wordt het niet.

Vrijdag is het wisselend bewolkt. Later wordt de bewolking dikker en mogelijk valt in het zuiden uiteindelijk een spat regen. Het wordt 18 tot 25 graden.

Vanwege onweer, neerslag en mogelijk hagel gold voor donderdag in de provincie Groningen en het oostelijke Waddengebied code geel. Rond 5.00 uur heeft het KNMI deze weercode opgeheven.