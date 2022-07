Vanwege onweer, neerslag en mogelijk hagel gelden in de provincie Groningen en het oostelijke Waddengebied code geel. In de rest van het land is er veel bewolking en vooral 's ochtends kan het regenen.

De zwaarste buien vallen in het oosten en noordoosten van het land, maar ook elders kan het regenen. In de loop van de dag is het langer droog en in het westen van het land kan 's middags de zon even doorbreken.

De temperatuur ligt een stuk lager dan eerder deze week: het wordt rond 19 graden in het noordwesten en in het zuidoosten kan de temperatuur stijgen tot 24 graden. Er staat een matige wind, maar aan zee waait het stevig: windkracht 5 of 6.

met name in het noorden, waar de meeste neerslag valt. Lokaal kan meer dan 25mm vallen. Er waait een matige wind veelal uit westelijke richtingen. Het wordt 20 graden in het noorden en 24 graden in het uiterste zuidoosten.