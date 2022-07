De politie gaat onderzoeken of er een verband bestaat tussen verschillende schietincidenten in Oss. In de nacht van dinsdag op woensdag werd voor de derde keer in een week tijd een woning beschoten in de Brabantse stad.

Voor de tweede keer werd hierbij een woning in de Merelstraat beschoten. Daar was het ook vorige week donderdag raak, al ging het in de afgelopen nacht om een ander huis. In de nacht van vrijdag op zaterdag werd een woning aan de Veekraal beschoten, op enkele kilometers van de Merelstraat. Niemand raakte gewond bij de incidenten.

Bij de eerste schietpartij aan de Merelstraat was mogelijk sprake van een vergissing. De bewoner van dat huis was recent overleden.

De politie gaat onderzoeken of de huisbeschietingen gericht zijn tegen dezelfde persoon of personen. Ook wordt gekeken of er een verband is met andere incidenten die zich in Oss hebben afgespeeld.

Volgens de politie zijn er mensen die meer weten, maar die informatie vooralsnog niet willen delen. "We roepen iedereen die informatie voor ons heeft of ons kan helpen in het onderzoek ertoe op contact met ons op te nemen."