De gemeente Nijmegen is akkoord gegaan met een klein boerenprotest dat mag plaatsvinden bij de intocht van de Vierdaagse. Protestgroep Farmers Defence Force (FDF) mag vrijdag met één tractor, vijftig demonstranten en een koelwagen demonstreren bij de intocht van de Vierdaagse.

Burgemeester Hubert Bruls van Nijmegen kondigde vorige week een noodverordening af, waardoor een gepland protest van FDF met vijfhonderd trekkers niet kon doorgaan. De protestgroep wilde met de tractors bij de finish van de Vierdaagse gaan staan. De noodverordening geldt van donderdag 18.00 uur tot zaterdag 12.00 uur en blijft in stand, oordeelde de rechtbank in Arnhem woensdag.

FDF spande een zaak tegen de gemeente aan vanwege de noodverordening. Woensdag kwamen beide partijen in de rechtszaal tot een compromis.

Volgens FDF waren zorgen over chaos bij de Vierdaagse onterecht. "Wij willen vreedzaam demonstreren en hebben niets te maken met de escalaties tijdens eerdere boerenprotesten. Dan kun je elke demonstratie wel vooraf gaan verbieden, omdat er misschien beroepsdemonstranten op afkomen die op de vuist willen gaan", betoogde voorman Mark van den Oever woensdag bij de rechtbank in Arnhem.

De gemeente zei in de rechtbank dat het door de Vierdaagse simpelweg te druk is voor een protest met zoveel trekkers. "Dat kan leiden tot opstoppingen en dat kan kwaad bloed zetten, waardoor het uit de hand kan lopen", aldus een jurist van de gemeente Nijmegen.

'Minder 450 trekkers was niet bespreekbaar'

Eerder overleg tussen de gemeente en FDF strandde, omdat de protestgroep volgens de gemeente niet wilde praten over een demonstratie zonder trekkers. "Minder dan 450 trekkers was niet bespreekbaar, het konden er zelfs wel 700 worden. Dat is onmogelijk", aldus de jurist van de gemeente.

Onder druk van de rechter bleek dat er toch wat onderhandelingsruimte was. FDF stelde voor om met twee trekkers en honderd demonstranten te demonstreren op een locatie die iets verder van de finish ligt. Nu is afgesproken dat FDF met één trekker, vijftig demonstranten en een koelwagen mag komen demonstreren. Ze zullen tijdens hun actie boerenproducten uitdelen aan de lopers en het publiek.

Burgemeester Bruls is blij met het akkoord en gaat ervan uit dat de demonstranten zich aan de afgesproken voorwaarden houden. "Demonstreren is een grondrecht, mits dit veilig en verantwoord kan. Daarom ben ik, onder duidelijke voorwaarden, akkoord met dit kleinschaliger alternatief", zegt hij.