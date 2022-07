De veiligheidsregio's kregen vier weken geleden de vraag van het Rijk om zo snel mogelijk 7.500 statushouders vanuit asielzoekerscentra (azc's) naar (tijdelijke) woningen te brengen. Of dat gaat lukken is nog allesbehalve zeker, blijkt uit gesprekken die NU.nl voerde met veiligheidsregio's.

Het Rijk vroeg de veiligheidsregio's de versnelde uitplaatsing binnen zes weken te regelen. Maar dat blijkt vier weken later nogal een opgave te zijn. Dat komt door een tekort aan huizen.

Er staat extra druk op de vraag omdat de periode dat de veiligheidsregio's extra plekken voor asielzoekers vrijmaken (de crisisnoodopvang) tot 1 oktober duurt. De veiligheidsregio's hebben afgelopen week aangegeven dat na die datum niet nog langer te gaan doen. Omdat de crisisnoodopvang dicht gaat, zijn de plekken die statushouders nu 'bezet' houden in azc's straks nóg meer nodig.

Waarom er nog veel statushouders in asielzoekerscentra zitten Statushouders zijn mensen van wie de asielaanvraag is goedgekeurd, en die dus in Nederland mogen blijven.

Normaal gesproken bepaalt het Rijk elk half jaar hoeveel statushouders een gemeente moet plaatsen. Dat is afhankelijk van hoe groot de gemeente is. Of statushouders net als andere groepen voorrang krijgen op een sociale huurwoning, is aan de gemeente.

Maar door een tekort aan woningen loopt het plaatsen van statushouders vast.

Daardoor zitten er nu meer dan 15.000 statushouders in asielzoekerscentra. Dat is ongeveer een derde van alle plekken die er zijn.

Gevolg: overvolle asielzoekerscentra en problemen bij het aanmeldcentrum in Ter Apel.

'Statushouders zijn niet de enigen voor wie we iets willen doen'

Veel veiligheidsregio's zijn al wel hard bezig met het versneld plaatsen van de statushouders. Zo zeggen de regio's Zeeland, Noord-Holland-Noord en Drenthe dat ze alle statushouders gaan plaatsen of dat ze op koers liggen.

Maar het vlot nog niet overal. Veiligheidsregio Kennemerland bijvoorbeeld heeft nog geen enkele statushouder ergens ondergebracht. "Er is nog onvoldoende duidelijkheid hoe de versnelde plaatsing over de gemeenten wordt verdeeld, wanneer deze van start gaat en met welk tempo", zegt een woordvoerder van Kennemerland.

Andere veiligheidsregio's zijn wel begonnen, maar weten niet of het gaat lukken om voor iedereen een plek te vinden. Zo had veiligheidsregio Gelderland-Zuid op 19 juni 57 van de in totaal 183 statushouders geplaatst. Of iedereen een huis toegewezen kan krijgen, is volgens een woordvoerder afhankelijk van "veel factoren en verschillende organisaties".

"De opdracht is moeilijker dan hij misschien klinkt", zegt een woordvoerder van de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant. "We werken hard, maar we gaan het moeilijk krijgen om het doel te halen." De statushouders zijn volgens haar namelijk "niet de enige groep waar we als gemeente iets voor willen doen."

Moeilijke opdracht door 'nijpend' tekort aan huizen

Veiligheidsregio Haaglanden "doet wat ze kan". Dat zegt een woordvoerder van de gemeente Den Haag namens de regio. Toch kan Haaglanden waarschijnlijk niet op korte termijn voldoen aan het doel van 315 statushouders. "Het tekort aan sociale woningen is hiervoor te nijpend".

De woordvoerder zegt dat ze blijven zoeken naar woonruimte. Of het op lange termijn gaat lukken om iedereen een plek te geven, kon ze nog niet inschatten.

De gemeente Utrecht bedacht een wat zij zelf een "onorthodoxe oplossing" noemden. De komende weken worden namelijk bijna alle sociale huurwoningen die vrijkomen beschikbaar gesteld aan statushouders. Veiligheidsregio Utrecht zegt dat de gemeenten "volop bezig zijn met het behalen van de taakstelling." Maar of het echt lukt om alle 828 statushouders versneld onder te brengen, weet de woordvoerder niet.

'Harder dweilen dan de kraan doorstroomt'

De versnelling is nog onvoldoende terug te zien, was woensdag ook de conclusie van staatssecretaris Eric van der Burg. Dat moet volgens hem wel voor 1 oktober klaar zijn. "Anders ontstaat er een groter probleem in plaats van een oplossing van het probleem".

Tegelijkertijd neemt het aantal statushouders ook nog steeds toe. Volgens Van der Burg is het dweilen met de kraan open. "We moeten harder dweilen dan de kraan doorstroomt."

De betrokken partijen gaan de komende tijd nog vaker bij elkaar komen om te proberen de asielcrisis op te lossen. Maar die oplossing is volgens Van der Burg niet "vandaag of morgen" geregeld.

