De Reddingsbrigade Nederland heeft dinsdag een van de drukste dagen van de afgelopen jaren beleefd. Ook andere hulpdiensten moesten dinsdag meerdere malen uitrukken voor incidenten op het water. De tropische hitte leidde hier en daar ook tot problemen op het spoor. Op enkele trajecten werden reizigers uit snikhete treinen gehaald.

Op De Geau bij het Friese IJlst kwam dinsdagmiddag een 49-jarige man om het leven bij een ongeluk met twee jetski's. Een veertigjarige man, die op de andere waterscooter zat, is aangehouden. In een recreatieplas bij Emmeloord overleed een 21-jarige man die onder een houten vlot was gedoken, maar niet meer boven water kwam.

In het Gelderse Ooij wordt sinds dinsdagmiddag een 64-jarige man vermist. Hij ging zwemmen in de Bisonbaai. Zijn tas met kleren stonden nog op de oever. De man verbleef volgens de Gelderlander op een van de Vierdaagsecampings in de Ooijpolder. Een duikteam van de politie is naar hem op zoek.

De reddingsbrigade beleefde dinsdag een "topdrukke dag". "Alle stranden lagen vol. Onze lifeguards zijn tot bijna middernacht in touw geweest", zegt een woordvoerder. Op de stranden raakten hier en daar mensen bevangen door de hitte. Een enkeling moest met de ambulance worden afgevoerd. Ziekenhuizen meldden dat ze vanwege de hitte enkele extra spoedgevallen zagen binnenkomen, maar veel waren dat er niet.

36 Drone filmt Schevenings strand op warmste 19 juli ooit

Reddingsbrigade waarschuwt voor muien

Verder was de reddingsbrigade veel preventief aan het werk. Zo waarschuwde die zwemmers voor stromingen en muien. "Er waren ook wel plekken waar we mensen naar de kant hebben geholpen. En er waren wat zoekacties, maar voor zover ik weet is iedereen aangetroffen."

Zo redden vrijwilligers van de Reddingsbrigade Egmond dinsdagavond meerdere zwemmers uit het water die in de problemen waren geraakt voor de kust van Egmond en Castricum.

Daarnaast was er veel klein leed, zoals kwallenbeten en pleisters die geplakt moesten worden.

Reizigers uit snikhete trein gehaald

De extreme hitte leidde op meerdere plekken ook tot problemen op het spoor. Zo moesten hulpdiensten in Rotterdam uitrukken om reizigers in een gestrande trein in de Willemsspoortunnel te voorzien van water en ondersteuning.

ProRail haalde dinsdagmiddag treinreizigers uit een andere gestrande trein in Haarle (Overijssel). In de trein was de airco uitgevallen, waardoor het snikheet werd in de coupés, meldde RTV Oost.

De grootste klus betrof hitteschade aan een spooroverweg bij Kesteren (Gelderland). Op het traject ontstond een kronkel in het spoor door oververhitte spoorstaven. Daar moest een deel van de sporen verwijderd en opnieuw geplaatst worden.

ProRail meldt woensdag dat de meeste problemen op het spoor zijn verholpen.