Na een warme nacht begint de dag met temperaturen rond de 25 graden. Het nationaal hitteplan is nog actief en daarom geldt code geel. In de loop van de dag zorgen regen en onweer voor verkoeling.

's Ochtends wordt het opnieuw tropisch warm in het in het oosten van het land, waar de thermometer 30 tot 32 graden zal aangeven. In het westen hangt dan al veel meer bewolking: in de loop van de ochtend kan daar een enkele bui vallen.

De bewolking en buien breiden zich in de loop van de dag uit naar het oosten. En naarmate daar de temperatuur oploopt, is er meer kans op een enkele onweersbui. Later in de middag komen er vanuit het zuidwesten op meer plaatsen meer regen- en onweersbuien, die de warmte zullen verdrijven.