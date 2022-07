De code oranje die was uitgegeven vanwege de hitte, is dinsdag even na 21.00 uur beëindigd, laat het KNMI weten. De waarschuwing was vanaf 11.00 uur van kracht in het zuiden, oosten en midden van het land. Daar werden temperaturen van boven de 36 graden gehaald. Gedurende de avond is de hitte afgezwakt. Tot woensdag blijft code geel van kracht als onderdeel van het Nationaal Hitteplan.

De verwachting is dat het kwik woensdag weer wat omlaag gaat en dat de hitte verdreven wordt. In de nacht van dinsdag op woensdag is het met minimaal 20 tot 25 graden nog warm. Woensdagavond worden in delen van het land onweersbuien verwacht. In het oosten kan het overdag warm worden, met temperaturen van rond de 30 graden.

In het hele land werden dinsdag tropische temperaturen genoteerd. In Maastricht werd het met 39,5 graden het warmst. Maar het was niet officieel de warmste 19 juli ooit gemeten. Daarvoor werd het op het weerstation in De Bilt net niet warm genoeg. Het record staat daar nu nog steeds op 35,8 graden, gemeten in 2006.

Het KNMI wees erop dat de hitte gezondheidsproblemen bij kwetsbare groepen als ouderen kon veroorzaken. Het advies luidde om voldoende water te drinken, de woning koel te houden en lichamelijke inspanning te beperken.

Behalve code oranje was dinsdag ook een smogalarm van kracht. Dat had het RIVM afgegeven vanwege de slechte luchtkwaliteit. Daardoor konden mensen luchtwegklachten krijgen.