Ongeveer 150 asielzoekers brengen de nacht van dinsdag op woensdag buiten door bij het aanmeldcentrum in Ter Apel, meldt een woordvoerder van het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA). Het gaat om mensen die wel onderdak aangeboden hebben gekregen, maar ervoor kiezen daar geen gebruik van te maken.

Eerder werd al door het COA uitgelegd dat mensen hier soms voor kiezen omdat zij hopen dan vroeg aan de beurt zijn voor identificatie en registratie. Bij het aanmeldcentrum zijn watertappunten en is ook water en ijs uitgedeeld aan de asielzoekers, vanwege de hitte. Het COA plaatste twee weken geleden al luifels om wachtende asielzoekers te beschermen tegen zon en regen.

Het aanmeldcentrum zit al lange tijd overvol, onder meer doordat de doorstroom van vergunninghouders vanuit opvanglocaties naar woningen stagneert. Ook komen asielzoekers soms na een paar weken weer terug naar Ter Apel als de crisisnoodopvang waar zij werden opgevangen sluit.

Het gebeurt geregeld dat grote groepen op stoelen moeten slapen in Ter Apel of er de nacht in de buitenlucht doorbrengen. Zo sliepen in de nacht van zaterdag op zondag tussen de 250 en 300 asielzoekers buiten bij het aanmeldcentrum.